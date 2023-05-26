В России к 2025 году планируют открыть около 30 "Союзмульткафе"

По словам коммерческого директора киностудии Владимира Чибисова, до конца года "Союзмульткафе" откроют в аэропорту Домодедово

УЛЬЯНОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть порядка 30 "Союзмульткафе" в российских регионах к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах IX форума-выставки "Сделано в Ульяновской области" коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов.

"Мы хотим до 2025 года открыть порядка 30 кафе по всей России", - сказал собеседник агентства.

Чибисов уточнил, что до конца года будет открыто "Союзмульткафе" в аэропорту Домодедово. "В декабре этого года планируется открытие", - пояснил он.

По словам коммерческого директора киностудии, размещение кафе согласовано со всеми службами аэропорта. "Наши инвесторы сейчас приступают к отделке и ремонту, а мы - к производству декоративной отделки", - добавил Чибисов.

В октябре 2022 года пресс-служба киностудии сообщала, что "Союзмультфильм" запустит франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных образов из мультфильмов. В таких кафе можно будет проводить тематические детские мероприятия и мастер-классы. Сообщалось, что представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск и фудтрак.

Особенностью "Союзмульткафе" станет интеграция игровых пространств. Кроме того, франшиза дает возможность использовать несколько тематических оформлений интерьеров и меню для кафе и ресторанов, выполненных по мотивам классических и новых анимационных картин - "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Крутиксы", "Маугли", "38 попугаев" и "Зебра в клеточку". Киоски и фудтраки могут быть представлены в стилистике мультфильмов "Умка", "Винни-пух", "Малыш и Карлсон", "Чиполлино".