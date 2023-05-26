26 мая, 17:21,
обновлено 26 мая, 17:37

МВФ спрогнозировал инфляцию в США в 2024 году на уровне выше целевых показателей

Глава организации Кристалина Георгиева считает, что решение проблемы повышения потолка госдолга и недопущения дефолта в стране будет найдено

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в текущем и следующем годах выше целевых показателей американской Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка). Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Согласно изложенной ею информации, эксперты фонда считают, что в нынешнем году инфляция в США будет снижаться медленно. К концу года она составит в соответствии с расчетами МВФ порядка 4%, уточнила Георгиева. "И мы прогнозируем, что инфляция будет оставаться выше среднесрочных целевых показателей ФРС в течение 2024 года", - отметила директор-распорядитель.

Георгиева считает, что решение проблемы повышения потолка госдолга и недопущения дефолта в стране будет найдено. 

Теги:
СШАГеоргиева, Кристалина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация