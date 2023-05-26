За 10 лет инвестиции в Дагестан выросли в два раза

Проблемными областями замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров обозначил доступность кредитных решений и кадровый дефицит

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Инвестиции в Дагестан за последние 10 лет выросли в два раза, что позволило региону занять лидирующую позицию среди регионов Северного Кавказа по объему инвестиций в основной капитал, говорится в сообщении пресс-службы единого института АО "Кавказ.РФ" по итогу встречи замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова с бизнес-сообществом Дагестана в Махачкале.

"Сегодня Дагестан занимает первое место в СКФО по объему инвестиций в основной капитал - в 2022 году привлечено 314 млрд рублей, это в два раза выше, чем еще 10 лет назад. В регионе реализуются проекты обувного, туристического и стекольного кластеров, активно развивается сельское хозяйство. Вместе с тем у бизнеса республики есть сложности, которые в общем такие же, как и в других регионах СКФО", - передает пресс-служба слова Назарова.

Как сообщается, проблемными областями замминистра обозначил доступность кредитных решений и кадровый дефицит, которые непосредственно влияют на экономику региона.

"Мы выступаем проводником между бизнесом и властью и видим, что результат есть. Ежегодно инвестиционный портфель банков на Северном Кавказе растет, к примеру, часть своих ресурсов мы объединили со Сбером, и по контракту предполагается, что только в Республике Дагестан он профинансирует проекты на сумму порядка 2,5 млрд рублей, и это только начало", - цитирует также пресс-служба гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время в проработке "Кавказ.РФ" находятся три дагестанских инвестпроекта стоимостью 6,4 млрд рублей. Это производство напитков и соков, завод по переработке фруктов и овощей, а также проект в Каспийске - организация производства стеклянных нитей.