Балицкий указал на необходимость упростить процедуры выдачи кредитов бизнесу в Запорожье

В регионе выдан всего один кредит предприятию, его сумма составляет 87 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Предприниматели Запорожской области столкнулись с проблемой получения кредитов из-за невозможности предоставлять залог. Необходимо принять меры по упрощению системы выдачи кредитов для региона, сообщил журналистам врио главы региона Евгений Балицкий после совещания в правительстве Крыма, посвященного мерам по обеспечению интеграции экономик новых регионов в экономику РФ.

"Целый ряд вопросов, который будем поднимать на уровне правительства, где-то - требовать. Трудный момент, связанный с кредитованием и отсутствием финансов. Мы в этом вопросе, откровенно скажу, чувствуем себя подкидышами, какими-то приемными детьми, потому что все говорят, что надо давать, президент ставит задачу. Почему она не исполняется, будем разбираться на уровне правительства. <...> [Нужно] упрощать систему выдачи кредитов. У нас нет сегодня нормальных залогов, которые мы можем предоставить. Это такие сложности, которые есть в нашей области, будем поднимать эти вопросы на уровне правительства. Если будут продолжать игнорировать такие задачи, будем выходить на уровень президента вместе с сенатором, главой Крыма. Оставаться в тени здесь нельзя", - сказал Балицкий.

Глава Запорожья уточнил, что сейчас в регионе выдан всего один кредит предприятию, его сумма составляет 87 млн рублей.

О проблеме реализации федеральных мер поддержки на уровне субъектов бизнеса заявил также член Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона: "Так получилось, что когда я участвовал в различных совещаниях в столице, в Совете Федерации, постоянно сталкивался с тем, что не до конца идет откровенный разговор между бизнесом и представителями власти. И те программы, которые сегодня делает прекрасно, замечательно наше правительство, не доходят до нашего бизнеса. Соответственно, возникает проблема в том, что отсутствуют оборотные средства, возникает проблема в том, что наши предприниматели не ощущают поддержки от нашей родины в должной мере и, соответственно, не могут сегодня запустить предприятие в том виде, в котором они хотели бы это сделать, на полную мощность".

В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать поддержку местному малому и среднему бизнесу в новых регионах. Как доложил Путину в начале мая министр экономического развития РФ Максим Решетников, предприятия малого и среднего предпринимательства (МСП) на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей начнут получать льготные кредиты с июня 2023 года. Правительство также намерено расширить программу льготного лизинга для МСП в новых регионах - им будет выделено 300 млн рублей на льготный лизинг оборудования и техники.