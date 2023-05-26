Ozon сообщил о проблемах с доступом к некоторым офисным сервисам Microsoft

Компания опровергла сообщения о покупке лицензий "обходным путем", назвав их "абсолютно не соответствующими действительности"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon столкнулся с проблемами с доступом к некоторым офисным сервисам Microsoft, доступ к ключевым уже восстановлен, значительного влияния на работу сотрудников нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы действительно столкнулись с проблемами с доступом к некоторым офисным сервисам Microsoft. Доступ к ключевым уже восстановили, значительного влияния на работу сотрудников нет. Для общения внутри мы используем другое ПО, разработанное не Microsoft. Мы разбираемся в причинах произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что Microsoft 25 мая лишила сотрудников Ozon доступа к своим сервисам - Outlook, Teams, Word, Excel и другим. Источник предположил, что отключение связано с тем, что Ozon могла использовать лицензии, "закупленные обходным путем".

Как отметили в Ozon, маркетплейс использует только лицензии Microsoft, приобретенные через официального партнера компании. "Информация о покупке лицензий "обходным путем" абсолютно не соответствует действительности", - уточнили в пресс-службе. Сложившаяся ситуация не коснулась сервисов и коммуникаций для покупателей: все ключевые операционные ИТ-системы - управление складами и продажами для продавцов - разработаны внутри командой разработчиков Ozon и работают бесперебойно.

Для общения с клиентами и продавцами компания использует собственную CRM и другие каналы коммуникации. Клиенты продолжают заказывать товары и получают их в пунктах выдачи и курьерами, продавцы продолжают работать в личном кабинете и делать отгрузки на склады, агенты пунктов выдачи - работать в своей системе, принимая и выдавая заказы, подчеркнули в Ozon.