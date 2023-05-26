МИД РФ заявил, что Россия является надежным поставщиком на мировые рынки в отличие от США

Руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров напомнил, что черноморская сделка имеет пакетный характер и "пока Запад демонстрирует недоговороспособность в решении этого острейшего вопроса современности"

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Российская сторона сомневается, что России и США удастся сейчас договориться в силу различного поведения на мировых торговых площадках. Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров, Москва является ответственным поставщиком на глобальные рынки.

"Напомню, что черноморская сделка имеет пакетный характер и пока Запад демонстрирует недоговороспособность в решении этого острейшего вопроса современности, - отмечается в опубликованной в пятницу статье дипломата для журнала Newsweek, русский текст которой распространен посольством РФ в Вашингтоне. - К тому же сегодня мы слышим от официальных лиц США о приближающемся дефолте в связи с достижением потолка госдолга. Он может быть объявлен уже 1 июня".

"Может ли ответственный поставщик в принципе договориться с агрессивным вооруженным банкротом? Вопрос риторический", - обратил внимание Озеров.