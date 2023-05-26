26 мая, 20:27,
обновлено 26 мая, 20:38

Министр финансов США уточнила в письме Конгрессу, что дефолт может наступить 5 июня

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось раньше. Об этом говорится в письме министра финансов США Джанет Йеллен руководству Конгресса, опубликованном в пятницу.

"В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня", - отмечается в документе, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства. Ранее Йеллен неоднократно подчеркивала, что США могут оказаться в состоянии дефолта 1 июня. 

Теги:
СШАЙеллен, Джанет
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