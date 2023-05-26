Ассоциация "Афанасий Никитин" поможет агропромышленным товарам ПФО выйти на мировой рынок

Экспортировать продукцию намерены с помощью единого торгового логистического маршрута Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив

УЛЬЯНОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Соглашение о взаимодействии в сфере экспорта продукции агропромышленного комплекса регионов Поволжья с помощью единого торгового логистического маршрута Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив подписано в пятницу на IX форуме-выставке "Сделано в Ульяновской области". Как сообщил журналистам в кулуарах форума управляющий директор ассоциации "Афанасий Никитин" (Ассоциация участников аграрных, инфраструктурных и гуманитарных проектов евразийского пространства "Волга - Каспий - Индийский океан") Игорь Гоц, это позволит выйти товарам на мировой рынок.

"В новых условиях коридор "Север - Юг" остается главным выходом для России на мировые рынки. Наша ассоциация уже много лет говорит о необходимости развития логистического коридора "Север - Юг", прежде всего, применительно к аграрно-промышленному комплексу Поволжья", - сказал он.

Гоц пояснил, что аграрно-промышленный комплекс Поволжья обладает огромными резервами и потенциалом для роста, который сдерживается как раз отсутствием логистических мощностей. "Достаточно сказать, что за годы, прошедшие с начала Перестройки, в Поволжье выпало из оборота 8 млн га земли, то есть это три европейские страны. Почему они выпали? Потому что нет нормальной, доступной по цене, конкурентоспособной логистики", - отметил он.

По мнению управляющего директора ассоциации "Афанасий Никитин", важнейшая задача сегодня для развития сельского хозяйства, сельских территорий и смежных отраслей субъектов Поволжья - дать выход продукции агропромышленного комплекса на мировые рынки. "Таким самым коротким логистическим путем является Волга - Каспий - транзит через Иран и далее - [выход] в Индийский океан", - пояснил Гоц.

Еще одно соглашение было подписано в сфере взаимодействия по вопросам управления рисками кредитного менеджмента страхования и торгового финансирования в реализации проекта торгово-логистического маршрута Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив. "Если мы говорим о такой относительно новой для российских экспортеров территории как Иран, то здесь риски достаточно большие, в том числе, связанные с тем, что для компаний пока непонятно, как взаимодействовать с партнерами из Ирана, возникают определенные сложности при перевалке грузов, задержки на границах и так далее. И, соответственно, все риски, которые возникают в процессе грузоперевозок, объективно требуют защиты. Собственно говоря, наша задача - сделать так, чтобы участники экспортной деятельности не страдали в случае реализации неблагоприятных событий", - сообщил журналистам в кулуарах форума директор по стратегическому развитию ООО СБ (Страховой брокер) "Рифамс" Сергей Рыбаков.

Кроме того, на выставке-форуме было заключено соглашение о развитии торгово-логистической инфраструктуры для российских предприятий в странах Ближнего Востока. Документ предполагает, что при поддержке Российско-Туркменского делового совета будут организованы маршруты и доставка транзитных грузов через Иран в Российскую Федерацию из Индии и стран Ближнего Востока.

О выставке-форуме

Форум-выставка "Сделано в Ульяновской области" в этом году прошел в девятый раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 1,5 тыс. человек. На традиционной выставке товаров, произведенных в регионе, в этом году свою продукцию представили более 130 местных предприятий пищевой, мебельной и автомобильной промышленности, производители одежды и украшений, компании, специализирующиеся на декоре для дома. Ульяновские предприниматели обсудили сотрудничество с иностранными закупщиками из Казахстана, Узбекистана, ОАЭ. Деловые площадки были посвящены выходу на маркетплейсы и полки торговых сетей, финансовой поддержке, продвижению товаров за счет различных инструментов.