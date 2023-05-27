Байден заявил, что он и республиканцы очень близки к договоренности по госдолгу

Президент США ожидает, что ясность в этом вопросе появится в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден считает, что его помощники и республиканцы в Конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта США. Американсканский лидер рассчитывает, что ясность относительно этого появится в ближайшие часы.

"Что касается потолка госдолга, все выглядит хорошо. Я очень оптимистично настроен", - сказал американский лидер. Его слова привел пресс-пул Белого дома. "Я надеюсь, что к полуночи мы узнаем, сможем ли мы достичь сделки", - добавил Байден. По его словам, договоренность "очень близка".

"Я надеюсь, что к полуночи мы узнаем, сможем ли мы достичь сделки", - добавил Байден.