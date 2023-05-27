Министры торговли Японии и США договорились углублять сотрудничество по полупроводникам

Ясутоси Нисимура и Джина Раймондо отметили необходимость укреплять глобальные цепочки поставок с участием своих партнеров и в рамках многосторонних соглашений

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министр торговли США Джина Раймондо договорились углублять сотрудничество двух стран в области полупроводников. Об этом сообщило в субботу японское ведомство по итогам их встречи на полях мероприятия Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Детройте.

Кроме того, министры отметили необходимость укреплять глобальные цепочки поставок с участием своих партнеров и в рамках многосторонних соглашений, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, Нисимура и Раймондо договорились содействовать работе исследовательских центров в области создания полупроводников и подготовки кадров в этой сфере. Среди других областей сотрудничества они назвали искусственный интеллект, кибербезопасность, а также квантовые технологии и технологии в области биологии, необходимые для разработки лекарств.

Вместе с тем министры договорились в скором времени провести второй раунд консультаций по экономической безопасности в формате "два плюс два" с участием глав МИД двух стран. Первая встреча в таком формате, созданном по аналогии с механизмом консультаций глав оборонных и внешнеполитических ведомств, прошла между Японией и США в июле прошлого года.

Япония и США в последнее время подчеркивают важность сотрудничества в области технологий, в особенности в сфере выпуска полупроводников, которую союзники считают жизненно важной для национальной безопасности. США и Япония выделяют субсидии производителям чипов и в то же время ограничивают экспорт в этой высокотехнологичной области, чтобы помешать Китаю наращивать свой экономический и военный потенциал.