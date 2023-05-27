На Украине регулятор предложил увеличить цены на электроэнергию вдвое

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг отмечает, что такая мера позволит улучшить финансовые показатели государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с 1 июня увеличить тариф на электроэнергию для населения в два раза. Это следует из письма за подписью главы регулятора Руслана Кайдаша в Министерство энергетики страны.

"НКРЭКУ <...> предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч", - говорится в тексте документа, опубликованного 26 мая украинским порталом "Энергореформа".

Регулятор отмечает, что такие изменения позволят улучшить финансовые показатели государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" и приблизить этот механизм к сбалансированному состоянию. Кроме того, по мнению НКРЭКУ, нужно постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский 22 апреля допустил рост тарифов на электроэнергию для населения вдвое. Он объяснял необходимость такой меры большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

На Украине действует тариф, согласно которому население платит 1,44 гривны за кВт·ч, если потребляется менее 250 кВт·ч в месяц, и 1,68 гривны за кВт·ч, если потребляется более 250 кВт·ч в месяц.