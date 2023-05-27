В аэропорту Благовещенска начали строить новый пассажирский терминал

Его площадь составит 25 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта Благовещенска началось в субботу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил на церемонии, что строительство нового аэропорта в Амурской области важно для комфортного транспортного сообщения в дальневосточных регионах, их связности со всей страной. "Это часть большой работы, [ведущейся] по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина - по обеспечению связанности регионов Дальнего Востока со всей Россией. Во-вторых, это, конечно, связанность регионов Дальнего Востока между собой, это возможность людей летать между самыми красивыми нашими городами прямыми рейсами, с большей частотой. <…> Это развитие приграничного сотрудничества, взаимодействие с нашими соседями, <…> расчет Амурской области на то, чтобы стать серьезным хабом для приграничного туризма, для взаимодействия с нашими партнерами из Китая", - сказал Чекунков, отметив, что появление нового терминала будет способствовать этим задачам.

Глава Приамурья Василий Орлов отметил, что аэропорт Благовещенска - единственный международный аэропорт в регионе, и строительство нового терминала является важным и своевременным шагом. "Считаю, мы не зря потратили больше года на проведение реального конкурса. У нас очень достойный концессионер, имеющий колоссальный опыт. Уверен, что построят качественный терминал, и он будет соответствовать всем международным требованиям. <…> Очень рассчитываем, что при помощи концессионера будет расширяться маршрутная сеть", - добавил Орлов.

Гендиректор управляющей компании "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский отметил, что сейчас из Благовещенска сложно долететь без посадки до центральной части России и до юга страны. В проект будет вложено 12 млрд рублей частных инвестиций - на строительство терминала и привокзальной площади, а также грузовой инфраструктуры.

К 2025 году в Благовещенске будет построен терминал международных и внутренних авиалиний, каждый на 300 пассажиров в час. При аэропорте появится грузовой комплекс мощностью более 6 тыс. тонн в год, а также новая автопарковка на 600 машин. Будет увеличено количество телетрапов, у главного входа в терминал появится комфортная рекреационная зона.

Новый терминал будет иметь площадь 25 тыс. кв. м, что в 3 раза больше действующего терминала внутренних авиалиний. Проектом предусмотрено строительство нового грузового терминала мощностью 6 тыс. тонн грузов в год, что на 2 тыс. тонн больше действующего терминала. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году. Ее длина составит 3 км, она сможет принимать все типы пассажирских воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330.