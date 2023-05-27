Физлица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года

По информации источника, не исключено, что одному физлицу будет разрешен ввоз одного автомобиля в год для личных нужд

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти РФ могут продлить упрощенный техрегламент в части оборудования кнопкой SOS (устройство вызова экстренных оперативных служб) автомобилей, которые ввозятся для личного пользования. Такая норма будет действовать до 1 февраля 2024 года, сообщил ТАСС источник в одном из профильных ведомств.

"Упрощенный техрегламент может быть продлен частично: физлицам разрешат до 1 февраля 2024 года ввозить в Россию по одному автомобилю в год для личных нужд без установки кнопки SOS. Такое частичное продление постановления правительства может быть связано с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идет поток подержанных японских автомобилей", - сказал он, напомнив, что с октября 2022 года ИП и юрлица обязаны ввозить автомобили, оборудованные такой кнопкой, и подключаться к системе "Эра-Глонасс".

Собеседник ТАСС пояснил, что необоснованный рост цен на такие ввезенные автомобили зачастую прикрывается автоброкерами аргументом о дефиците кнопок SOS, хотя в действительности цены просто взвинчиваются в несколько раз. "Дефицита устройств нет, что подтверждает статистика оператора "Эра-Глонасс": только за апрель к системе подключено почти 15 тыс. машин, ввезенных юрлицами и ИП по параллельному импорту", - рассказал он.

"При этом до 80% из 200 тысяч машин за прошлый год ввезено через Приморье не для собственных нужд. По одной ксерокопии паспорта жителя региона оформлялись по упрощенной процедуре десятки машин в год. Такая ситуация наносит ущерб и законопослушным автодилерам, и российскому авторынку. Для того чтобы отсечь нелегальный импорт от ввоза для собственных нужд, ведомства будут усиливать контроль и прозрачность оформления машин", - отметил собеседник ТАСС.

Об упрощенном техрегламенте

В мае 2022 года правительство упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать автомобили всех экологический классов от "Евро 0" до "Евро 5", не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов (ABS). Также предполагалось, что автопроизводители могут не устанавливать устройство вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа 2022 года. При этом такие авто необходимо было дооснастить этими устройствами до 1 февраля 2023 года.

Кроме того, предполагалось, что с 1 июня 2023 года на все ввозимые в страну автомобили, в том числе физических лиц снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб.

В конце февраля пресс-служба Минпромторга сообщала, что министерство подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 июня 2023 года планируется начать постепенное возвращение к требованиям техрегламента, регламентирующего уровень безопасности выпускаемых автомобилей.