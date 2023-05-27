27 мая, 02:53

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

По данным агентства, значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования

АСТАНА, 27 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

"Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз - стабильный. Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Республики Казахстан, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам", - говорится в сообщении.

В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность Казахстана.

При этом аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. "Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана. В целом Fitch прогнозирует рост экономики республики до 4,5% в 2023 году и до 4,8% в 2024 году", - рассказали в кабинете министров. 

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