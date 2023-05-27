Для работы на Запорожской АЭС договор подписали около 4 тыс. человек

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отметил, что около 400 заявлений находятся на рассмотрении

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек заключили трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией Запорожской АЭС. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Количество персонала - порядка 4 тыс. человек", - сказал он.

Карчаа уточнил, что еще около 400 заявлений сейчас на рассмотрении.

Ранее Карчаа в интервью ТАСС, что для работы ЗАЭС по российским стандартам нужно около 5-6 тыс. человек с учетом запуска всех шести энергоблоков. Он также отметил, что формирование штата Запорожской АЭС планируется завершить к осени текущего года.