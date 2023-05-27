Объем поставок сельхозпродукции в АТР превысил $8 млрд в 2022 году

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин назвал Китай ключевым партнером в области торговли сельхозпродукцией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Россия увеличивает объемы поставок сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в 2022 году показатель превысил $8 млрд. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин во время сессии "Дальний Восток - надежный поставщик продукции АПК в страны АТР" "Амурэкспофорума".

"В АТР повышается спрос на качественную сельхозпродукцию и продовольствие: мясо, молочную продукцию, кондитерскую продукцию. В результате регион выступает крупнейшим потребителем сельхозпродукции и продовольствия в мире. Наши поставки продукции в АТР стабильно растут. В прошлом году они превысили $8 млрд, это на 10% больше уровня предыдущего года, в этом году рост экспорта также сохраняется и даже ускоряется", - сказал Левин.

Он уточнил, что объем экспорта, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличился более чем на 30%. Крупнейшими покупателями в АТР являются Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам. "Отмечу, что такие страны, как Вьетнам и Китай будут активно увеличивать импорт продовольствия в ближайшие годы, к этому их подталкивает урбанизация и опережающий рост доходов населения. Китай, например, нарастил импорт продовольствия почти в два раза за последние пять лет", - сказал Левин, добавив, что страна - ключевой партнер в области торговли сельхозпродукцией, в 2022 году поставки продукции туда превысили $5 млрд.

Он также сообщил, что Россия входит в двадцатку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия в мире. В 2022 году российский аграрный экспорт превысил $41 млрд, что больше, чем в 2021 году, примерно на 12%. В основном экспортируются зерновые, в частности, пшеница, масложировая продукция, рыбная продукция, морепродукты, продукция пищевой перерабатывающей промышленности. География российского экспорта охватывает порядка 160 стран, ведущими партнерами являются Китай, Турция, Республика Корея, Казахстан.