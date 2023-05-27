В Приамурье пункт пропуска Поярково перешел на семидневную работу

Он будет работать до 22:00

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Самый приспособленный для перевалки сельхозпродукции приамурский пункт пропуска Поярково - Сюньке перешел с пятидневного графика работы на семидневный. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Хабаровской таможни Михаил Сорокин на сессии "Дальний Восток - надежный поставщик продукции агропромышленного комплекса в страны Азиатско-Тихоокеанского региона" Амурэкспофорума.

"Пункт пропуска Поярково - наиболее заточенный пункт пропуска под сельхозпродукцию, под перевалку в первую очередь зерновых и бобовых. В последнее время получил импульс развития, инвестиции. <…> Сегодня мы перешли на работу семь дней в неделю - до 22:00, и при необходимости, при потребности готовы перейти и на работу круглые сутки", - сказал Сорокин.

Он напомнил, что всего в регионе работают три пункта пропуска, через которые можно работать с партнерами из КНР: Поярково, где перевозка проходит речными грузовыми судами, Благовещенский порт и автомобильный пункт пропуска Каникурган. "Конечно, надо признать, что сегодняшняя инфраструктура пунктов пропуска не совсем соответствует тем потребностям и объемам товарооборота, в том числе экспорта продовольствия. <…> Большую надежду мы связываем с пунктом пропуска автомобильным, с дальнейшим развитием инфраструктуры, созданием основного пункта пропуска, а не временного, который сейчас существует", - обозначал Сорокин.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" проходит с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем.

Амурэкспофорум проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума, а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников.