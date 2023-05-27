Аграрии ДНР получат 1,2 млрд рублей господдержки в 2023 году

Заместитель председателя правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко заявил, что денежные средства помогут наладить работу агропромышленного комплекса и обновить материально-техническую базу сельхозпроизводителей

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Сумма господдержки для аграриев ДНР в 2023 году оценивается в 1,2 млрд рублей. Средства помогут наладить работу агропромышленного комплекса и обновить материально-техническую базу сельхозпроизводителей, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства ДНР - министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

"[В] 1,2 млрд сумма господдержки оценивается по разным направлениям сельского хозяйства: производство молока, производства мяса птицы и пищевого яйца, выращивание овощей", - сказал собеседник агентства.

Крамаренко уточнил, что всего в регионе около 400 тыс. га задействованных сельхозземель: 170 тыс. га - под озимые культуры, 210 тыс. га - под яровой сев. В ближайшие годы планируется разминировать еще порядка 40 тыс. га.

В сельхозоборот будут переводиться бесхозные земли и поля, где аграрии работают для теневого сектора экономики. Также Крамаренко сообщил, что запас удобрений в республике находится на необходимом уровне, закупили и отчитались 93% предприятий региона.