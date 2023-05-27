В Минсельхозе заявили о необходимости диверсификации экспорта продукции АПК в ДФО

По словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина, это направление целесообразно развивать в масложировой отрасли, усиливая направление переработки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Структуру экспорта продукции агропромышленного комплекса необходимо диверсифицировать для реализации его потенциала. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в субботу.

"Сегодня округ имеет недостаточно диверсифицированную структуру экспорта. На долю рыбы и морепродуктов приходится три четверти от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Перед рыбной промышленностью стоит задача диверсифицировать географию поставок и более активно развивать переработку. Но при этом не менее важной является и задача в целом продуктовой диверсификации экспорта", - сказал он во время сессии "Дальний Восток - надежный поставщик продукции АПК в страны АТР" "Амурэкспофорума".

По его словам, это направление целесообразно развивать в масложировой отрасли, усиливая направление переработки. В частности, нужно переходить от продажи российской продовольственной негенно-модифицированной сои по недостаточно высоким ценам в Китай к экспорту дорогих продуктов ее переработки. "Повышение рентабельности переработки и пробная загрузка перерабатывающих мощностей позволит сформировать, например, экспортный потенциал по соевому маслу в объеме до 150 тыс. тонн в год. При этом необходимо обеспечить и сбыт соевого шрота", - добавил Левин.

Он также отметил, что Дальний Восток сегодня является воротами для экспорта сельхозпродукции и продовольствия в страны АТР, но для полноценной реализации имеющегося потенциала необходимо качественно улучшить ситуацию с логистической инфраструктурой на территории округа, строить новые складские терминалы, модернизировать дорожную инфраструктуру с учетом высокой текущей загруженности.

Базовой для Дальнего Востока продукцией экспорта является рыба и соя.