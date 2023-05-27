Хэйхэ и Благовещенск создали высокоэффективный механизм связи

Он способствует социально-экономическому развитию двух городов, сообщил глава управления коммерции Хэйхэ Чжан Хэйпэн

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Китайский город Хэйхэ в северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян и Благовещенск создали высокоэффективный механизм взаимодействия, способствующий социально-экономическому развитию двух городов. Об этом субботу заявил глава управления коммерции Хэйхэ Чжан Хэйпэн на российско-китайском экономическом форуме "Амурэкспо-2023".

"Мы наладили эффективный и отлаженный механизм связи с российской стороной и сейчас наблюдаем очень оживленное торговое и инвестиционное сотрудничество", - сказал Чжан Хэйпэн. Он упомянул такие сферы взаимодействия, как сельское и лесное хозяйство, горнодобывающая промышленность, торговля, логистика и финансы.

По его словам, Амурская область является традиционным торгово-экономическим партнером Хэйхэ. "На протяжении многих лет город Хэйхэ придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Амурской областью и Благовещенском, мы прилагаем все усилия для продвижения консенсуса, достигнутого главами Китая и России", - добавил Чжан Хэйпэн.

Он отметил, что трансграничный китайско-российский автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ, открытый 10 июня 2022 года, "эффективно способствовал экономическому и социальному развитию и улучшению жизни жителей" двух городов.

Амурэкспофорум проводится в Благовещенске с 1992 года. На этот раз он проходит с 26 по 28 мая, мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий.