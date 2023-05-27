Украина сообщила об импорте электроэнергии из Словакии и Молдавии

В Киеве заявили об отсутствии дефицита электроэнергии и планов по ограничению для потребителей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины в субботу сообщило о возобновлении импорта электроэнергии из Словакии и Молдавии. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

"Ситуация в энергосистеме по состоянию на 27 мая: дефицит электроэнергии отсутствует, ограничения для потребителей не планируются. Импорт электроэнергии на текущие сутки составит из Словакии от 60 МВт до 315 МВт, из Молдавии от 2 МВт до 307 МВт, экспорт не осуществляется", - сообщило ведомство.

Министерство также информировало, что сейчас без света остается часть потребителей Сумской, Харьковской, Черниговской областей, зафиксированы отключения в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР.