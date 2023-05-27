В аэропортах Британии вышли из строя автоматические системы погранконтроля

По информации Би-би-си, ожидаются длинные очереди

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Автоматизированные системы пограничного контроля вышли из строя в аэропортах по всей Великобритании. Так как ими пользуются 60-80% пассажиропотока, ожидаются длинные очереди, сообщила в субботу вещательная корпорация Би-би-си.

"Мы работаем над разрешением этого вопроса в кратчайшие сроки и находимся на связи с операторами аэропортов и авиакомпаниями, чтобы уменьшить перебои для путешественников", - приводит издание слова представителя МВД Соединенного Королевства, по информации которого технические проблемы начались еще в пятницу вечером.

Автоматизированные системы позволяют большому числу въезжающих страну, прежде всего обладателям британских и европейских паспортов, быстрее проходить контроль, без участия сотрудника пограничной службы. Для этого нужно отсканировать свой паспорт, и пройти проверку при помощи системы распознавания лиц.

Би-би-си приводит мнение представительницы Профсоюза иммиграционных служащих Люси Мортон, которая сообщила, что около 60-80% пассажиропотока, в зависимости от аэропорта, обрабатывается при помощи автоматизированной системы. "Без нее все пассажиры идут через стойки с сотрудниками, которые из-за этого не могут уходить на перерывы <…>, снежный ком формируется очень быстро", - сообщила она, говоря о неизбежности длинных очередей.

Все это накладывается на технические сложности, которые в предыдущие дни испытывала британская авиакомпания British Airways. В четверг и пятницу по этой причине она отменила полторы сотни рейсов, что затронуло десятки тысяч человек.