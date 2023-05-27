Еврокомиссия применит закон против Маска за выход Twitter из системы контроля соцсетей

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, борьба против дезинформации станет обязательной в ЕС в рамках Акта о цифровых услугах с 25 августа

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия в субботу пригрозила применить закон против Илона Маска за решение Twitter выйти из так называемого добровольного кодекса ЕС против дезинформации в сети. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который также отвечает в Еврокомиссии за работу по экстренной милитаризации европейской промышленности для быстрого наращивания производства боеприпасов для Украины.

"Twitter покидает добровольный кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией. Вы можете бежать, но вы не сможете спрятаться. Борьба против дезинформации станет обязательной в ЕС в рамках Акта о цифровых услугах с 25 августа. Наши команды будут готовы применить закон", - предупредил Бретон.

Кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией, в частности, требует от операторов социальных сетей на добровольной основе автоматически удалять контент, который западные структуры по проверке фактов маркируют как некорректный.