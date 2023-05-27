27 мая, 09:28

Правительство утвердило отчеты об исполнении бюджетов ПФР и ФСС за 2022 год

Михаил Терещенко/ ТАСС
Дом правительства РФ
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Документы направят в Счетную палату

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило отчеты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ за 2022 году. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

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"Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2022 год и направить его в Счетную палату Российской Федерации. <...> Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2022 год и направить его в Счетную палату Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также одобрены проекты федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2022 год" и "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2022 год". Они будут внесены в Госдуму в установленном порядке.

С 1 января 2023 года ФСС и ПФР объединены в Социальный фонд России. 

Теги:
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