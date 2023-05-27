В Башкирии летом запустят национальный туристический маршрут

На пути следования предполагается посещение Павловского водохранилища, города Бирск с купеческой историей, башкирских шиханов, пещеры Шульган-Таш и других мест

СИБАЙ /Башкирия/, 27 мая. /ТАСС/. Национальный туристический маршрут будет запущен в Башкирии в конце лета - начале осени, при этом он будет еще дорабатываться уже с учетом пожеланий туристов. Об этом в субботу сообщила ТАСС руководитель направления по развития туризма Центра исследования бюджетных отношений Виктория Павлюшина.

Концепция маршрута была представлена на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в Сибае.

"Планируем запустить туристов по маршруту уже в конце лета - начале осени, экскурсии будут продаваться через туроператоров. Разработка маршрута в широком смысле завершится в середине лета, но конечно, по итогам отзывам от туристов будем дорабатывать маршрут, дополнительные точки включать", - сказала Павлюшина на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023".

Также будет подана заявка в Минэкономразвития РФ и АТОР, они ознакомятся с ним, и в течение нескольких месяцев примут решение по заявке Башкирии - или дорабатывать, или утвердить его национальным туристическим маршрутом. "Такой статус дает в том числе федеральное финансирование, особенно в части доработки инфраструктуры маршрута, и отдельных его частей, например навигации, а также маркетинг и продвижение на федеральном уровне", - добавила собеседница агентства.

Согласно данным с презентации маршрута, он охватывает в основном центральную часть Башкирии с точкой входа в Уфе. На пути следования предполагается посещение Павловского водохранилища, где размещены базы отдыха, города Бирск с купеческой историей, башкирских шиханов, пещеры Шульган-Таш и других мест.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.