Премьер Грузии заявил, что запрещать авиасообщение с Россией бессмысленно

Ираклий Гарибашвили отметил, что сухопутную российско-грузинскую границу и так ежедневно пересекают тысячи автомобилей

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" на границе Грузии и России ежедневно пересекают тысячи автомобилей, поэтому в критике возобновления авиасообщения между двумя странами нет смысла. Об этом в субботу заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

"Каждый день тысячи машин пересекают границу, КПП "Верхний Ларс". В том числе пассажирские, грузовые, тысячи машин, и в чем разница, я не понимаю, давайте тогда и ее закроем [сухопутную границу]", - сказал Гарибашвили в ответ на критику в отношении возобновления прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой.

Премьер также отметил, что ежегодно в Грузию поступают денежными переводами из России "сотни миллионов долларов". По его словам, представители грузинской диаспоры переводят деньги членам семей в Грузию, родственникам, развивают бизнес. "Наша обязанность - помогать нашим людям везде, внутри страны или за ее пределами", - отметил глава правительства.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Возобновление авиасообщения вызвало критику со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также оппозиции и части общества. При этом позиция властей страны заключается в том, что авиарейсы являются частью экономического сотрудничества между Грузией и Россией и они существенно облегчат перелеты проживающей в России многочисленной грузинской диаспоре и членам их семей.