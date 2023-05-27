27 мая, 12:28

В Индии сообщили о планах через шесть лет стать третьей по величине экономикой мира

Министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав отметил, что экономический рост обусловлен "решимостью и установкой на действие"

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая. /ТАСС/. Индия намерена стать четвертой по величине экономикой в мире в течение двух лет, а через шесть лет - третьей экономикой. С таким заявлением выступил в субботу министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

"После прихода к власти в 2014 году правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди Индия поднялась с 10-го места на пятое. <…> В течение двух лет Индия станет четвертой по величине экономикой в мире", - сказал министр, выступая на конклаве, посвященном девятилетию прихода к власти правительства Моди. Выдержки из выступления показывали индийские телеканалы.

"Через шесть лет Индия станет третьей по величине экономикой в мире", - заявил Вайшнав, отметив, что экономический рост обусловлен "решимостью и установкой на действие". По его словам, Индия рассматривается "как светлое пятно" во всем мире.

В ноябре прошлого года министр финансов Нирмала Ситараман на встрече в Нью-Дели с главой Минфина США Джанет Йеллен заяляла, что экономика Индии, которая уже стала одной из наиболее быстро развивающихся на планете, превратится в третью в мире через 10-15 лет. 

Теги:
ИндияМоди, Нарендра
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