Первые карты жителя Татарстана планируют выпустить в начале июня

Глава Минцифры региона Айрат Хайруллин заявил, что заявки на карты уже есть

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Первые карты жителя Республики Татарстан на базе платежной системы "Мир", которые объединят в себе несколько финансовых и социальных сервисов, будут выпущены в июне 2023 года. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.

"Мы ожидаем, что если все будет хорошо, [то] 1 июня <…> или 12 июня [выпустят карты жителя]", - сказал он. По его словам, заявки на карты уже есть, эскизы утверждены.

Соглашение о проекте на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году подписали глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев. Отмечалось, что карта жителя Республики Татарстан объединит в себе целый ряд социально значимых сервисов, в их числе - проездной в общественном транспорте, полис ОМС, СНИЛС и другие.

Хайруллин в своем Telegram-канале сообщал, что с помощью карты в том числе можно будет получать льготы, субсидии, пользоваться электронными услугами, а к программе кешбэка будет подключен широкий список организаций - от МСБ до государственных музеев.