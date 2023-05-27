Маккарти считает, что Белый дом и республиканцы смогут договориться по госдолгу до 5 июня

Как подчеркнул спикер Палаты представителей Конгресса, в консультациях по потолку госдолга есть прогресс

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Представители президента США Джо Байдена и республиканцы Палаты представителей Конгресса смогут достичь договоренности о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране до 5 июня. Уверенность в этом выразил в субботу спикер нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в беседе с журналистами в Конгрессе.

В пятницу министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось раньше.

Спикера спросили, смогут ли стороны достичь договоренности к этому сроку. "Да", - ответил конгрессмен. Он подчеркнул, что в консультациях по потолку госдолга есть прогресс, но "необходимо еще доработать некоторые детали" по итоговым договоренностям. По словам Маккарти, "сейчас стороны ближе [к достижению соглашения], чем раньше". Как пояснил спикер, если договоренности будут достигнуты в субботу, то Палата представителей может уже во вторник рассмотреть соответствующий законопроект по повышению потолка госдолга на 150 страниц.

Как сообщила ранее газета Politico, представители Белого дома и конгрессмены-республиканцы обмениваются проектами документов, которые могут лечь в основу договоренностей о повышении потолка госдолга. По словам ее источников, "стороны до позднего вечера пятницы пересылали друг другу черновые версии" текстов законодательных инициатив. Согласно оценке издания, "это является признаком того, что двухпартийные договоренности вскоре могут быть достигнуты". Байден отметил в пятницу, что его помощники и республиканцы очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.