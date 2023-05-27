В Белоруссии сообщили о выполнении в первом квартале почти трети плана по импортозамещению

Как заявил министр экономики республики Александр Червяков, предполагается, что не менее 54% импортозамещающей продукции будет реализовано на внешнем рынке

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Белоруссия в первом квартале выполнила почти треть задания по импортозамещению на текущий год. Об этом в показанном в субботу интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил министр экономики республики Александр Червяков.

"По итогам первого квартала мы видим, что уже выполнили от плана порядка 27%, практически треть задания на этот год по первому кварталу уже имеем", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2022 году объем производства импортозамещающей продукции составил $26 млрд, в текущем году поставлена задача увеличить его на 10%, то есть произвести дополнительно продукции на $2,6 млрд. При этом предполагается, что не менее 54% импортозамещающей продукции будет реализовано на внешнем рынке. "В этом направлении [импортозамещения] четко определены планы по импортозамещению у каждого ведомства, у каждого предприятия", - подчеркнул Червяков.

Белорусский министр отметил, что "импортозамещение имеет интеграционный характер, интеграционный оттенок". Он напомнил, что в рамках реализации предоставленного Москвой Минску в 2022 году кредита на 105 млрд рублей уже определены 16 проектов в области импортозамещения. "Я назову несколько предприятий. Это "Белаз", это Минский завод шестерен, Минский подшипниковый завод, это целый пул предприятий компании "Амкодор", гомельские предприятия - "Гомсельмаш" и так далее", - сказал Червяков.

"Эти проекты являются импортозамещающими не только для нашей страны, но и для Союзного государства [Белоруссии и России], и, я думаю, что и для других стран нашего Евразийского союза", - заявил министр, добавив, что "первые результаты" по импортозамещающим проектам должны появиться "через полтора-два года".

Говоря о состоянии экономики Белоруссии, руководитель профильного министерства отметил, что прямым отражением экономики является заработная плата. "Средняя зарплата по четырем месяцам [текущего года] оценивается в 1 746 [белорусских] рублей (около 47,7 тыс. рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии). Рост достаточно существенный, и, хотя мы не считаем [зарплаты в американской валюте], но в долларовом исчислении это самый высокий уровень за всю нашу независимость", - указал Червяков.