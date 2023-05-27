27 мая, 18:35

Кабмин повысил базовую цену для расчета пошлины на пшеницу до 17 тыс. рублей

Также правительство повысило базовую цену для расчета экспортной пошлины на шрот до 15 875 рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, вывозимую из России за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, до 17 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляла 15 тыс. рублей. Согласно постановлению, базовая цена для расчета экспортной пошлины на шрот также повышена - с 13 875 рублей до 15 875 рублей.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что скорректированная экспортная пошлина на зерно в этом году начнет действовать с 1 июня. Он отметил, что эта мера позволит оставить больший объем средств у сельхозтоваропроизводителей и повлияет на финансовое состояние производителей зерна.

1 июля 2022 года Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство перевело базовые цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли. Так, для подсолнечного масла базовая цена составила 82 500 рублей за тонну (вместо $1 000 ранее), на шрот - 13 875 рублей за тонну (ранее - $185), на пшеницу и меслин - 15 тыс. рублей за тонну (ранее - $200), на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну (ранее - $185). 

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