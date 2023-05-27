Ремонт второго энергоблока на Курской АЭС завершили досрочно

Дополнительная мощность энергоблока составит 190 млн кВт-ч

ТАСС, 27 мая. Ремонт энергоблока №2 Курской атомной электростанции (АЭС) завершили раньше срока на 9 дней, за счет чего дополнительная выработка составит 190 млн кВт-ч экологически чистой энергии. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Курской АЭС.

"Энергоблок №2 Курской АЭС выведен на номинальную мощность после успешного окончания планово-предупредительного ремонта, который был выполнен в полном объеме на девять суток раньше целевого уровня с безусловным соблюдением качества выполненных работ", - рассказали в управлении.

Дополнительная мощность энергоблока составит 190 млн кВт-ч экологически чистой энергии для обеспечения нужд потребителей. Специалисты выполнили работы по 13 тысячам технических позиций без отступлений от технологического регламента. "В центральном зале произведены перемещения (выгрузки/перестановки/загрузки) 284 тепловыделяющих сборок и замена 126 технологических каналов", - передает пресс-служба станции слова начальника отдела управления ремонтом Курской АЭС Романа Свиридова.

Как уточнили в компании, в настоящее время энергоблоки № 2, 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. На энергоблоке №3 выполняется планово-предупредительный ремонт, энергоблок №1 находится в режиме эксплуатации без генерации.

Курская АЭС оснащена четырьмя энергоблоками с реакторами РБМК-1000. Станция входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.