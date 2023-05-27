Второй блок БелАЭС включили в сеть после испытаний

Динамические испытания второго энергоблока станции с его отключением от энергосистемы начались 26 мая

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Второй энергоблок Белорусской атомной станции (БелАЭС) включен в субботу в сеть после завершения динамических испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"27 мая в 21:05 (совпадает с мск) второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний на уровне мощности реакторной установки 50% в рамках программы энергетического пуска", - говорится в сообщении.

Динамические испытания второго энергоблока БелАЭС с его отключением от энергосистемы начались в пятницу. Перед переходом на следующий этап опытно-промышленной эксплуатации блока специалисты должны были убедиться, что все системы и оборудование, включая системы безопасности, работают надежно, в соответствии с проектными параметрами.

Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый блок был введен в промышленную эксплуатацию. 13 мая 2023 года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, 19 мая мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%. Его выведут на 100% мощность и подготовят к приемке в промышленную эксплуатацию в 2023 году.