WP: Белый дом и республиканцы обсуждают повышение потолка госдолга США до 2025 года

По данным издания, стороны также ведут переговоры по увеличению оборонного бюджета и расходов на ветеранов

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Представители президента США Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы на консультациях по предотвращению дефолта обсуждают повышение потолка госдолга страны до 2025 года, а также заморозку значительной части внутренних расходов. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, стороны также ведут переговоры по увеличению оборонного бюджета и расходов на ветеранов. По мнению издания, несмотря на то что Белый дом пошел на уступки в отношении требований республиканцев по расходам, конгрессмены "все же больше потеряли, чем приобрели" по ряду внутренних вопросов. Обычно инициативы предусматривают увеличение лимита задолженности либо до определенного срока, либо до достижения конкретного объема - в зависимости от того, что наступит раньше, - однако газета в статье указала только срок.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в беседе с журналистами заявил о прогрессе на консультациях. Он подчеркнул, что оптимистично настроен по поводу их итогов, и считает, что стороны смогут достичь договоренности о повышении потолка госдолга до 5 июня. Байден отметил в пятницу, что его помощники и республиканцы весьма близки к договоренности о повышении лимита задолженности. По мнению участвующего в переговорах конгрессмена Патрика Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина), договоренность будет достигнута в течение "часов или дней".

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом тогда отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации. Однако этот диалог идет чрезвычайно сложно, компромисс пока не выработан.