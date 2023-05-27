Греция вслед за Венгрией заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России

Как сообщило издание Politico, обе страны требуют от Киева исключение из украинского санкционного списка своих компаний, против которых Киев ввел ограничения, якобы за поддержку РФ

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Греция присоединилась к Венгрии в блокировании 11-го пакета санкций ЕС против России, который, согласно планам Еврокомиссии, должен включать ограничения против компаний из третьих стран, не обращающих внимания на запретительные меры Евросоюза, наращивая торговлю с Россией. Об этом сообщила в субботу европейское издание Politico.

Газета, со ссылкой на свои дипломатические источники в Брюсселе сообщила, что обе страны требуют от Киева исключение из украинского санкционного списка своих компаний, против которых Киев ввел ограничения, якобы за поддержку России. До выполнения Киевом этих требований Афины и Будапешт намерены блокировать 11-й пакет санкций при утверждении в Комитете постоянных представителей ЕС (COREPER).

Газета отмечает, что разработчику 11-го пакета санкций - внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля поручено найти решение этой проблемы.

Ранее европейские СМИ сообщали, что первая версия 11-дго пакета санкций против России должна была включать рестрикции в отношении юридических лиц из третьих стран, в частности, Китая, которые не признают право ЕС накладывать односторонние ограничения без санкции СБ ООН и игнорируют требования Брюсселя об ограничении торговли с Россией. Официально Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС эту информацию не подтверждала, признавая только, что 11-й пакет санкций должен включать меры по ужесточению контроля за применением рестрикций ЕС.

Если сообщения о готовности ЕС применять экстерриториальные санкции против компаний из третьих стран соответствуют действительности, то опасения Будапешта и Киева, что у их компаний, внесенных в украинский черный список, могут возникнуть проблемы уже с Брюсселе, вполне обоснованы.