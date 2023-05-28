В США заявили, что не будут мириться с запретом на продукцию Micron в Китае

Bloomberg отмечает, что пока неясно, какие ответные шаги предпримут американские власти

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются мириться с запретом на закупку продукции компании Micron Technology китайскими организациями - операторами ключевых объектов информационной инфраструктуры. Об этом заявила в субботу министр торговли США Джина Раймондо.

"Мы расцениваем это просто как экономическое сдерживание, - приводит ее слова агентство Bloomberg. - Мы не будем с этим мириться, мы также не считаем, что оно [сдерживание] будет успешным".

Как отмечает агентство, пока неясно, какие ответные шаги предпримут американские власти. В настоящее время, пишет Bloomberg, Вашингтон вырабатывает возможный ответ в координации со своими союзниками.

Micron - один из крупнейших в мире американских производителей микропроцессоров. 21 мая власти КНР запретили закупать ее продукцию организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". Власти Соединенных Штатов назвали такую меру "безосновательной".