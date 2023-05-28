Байден и Маккарти по телефону должны решить оставшиеся вопросы по госдолгу

Телеканал CBS передает, что телефонный разговор политиков уже начался

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) должны в субботу по телефону решить оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга с целью предотвращения возможного дефолта по федеральной задолженности в стране. Об этом сообщил журналистам участвующий в переговорах со стороны республиканцев конгрессмен Патрик Макгенри (от штата Северная Каролина).

"Байден и спикер Маккарти должны решить оставшиеся вопросы по телефону", - подчеркнул он. По данным телеканала CBS, телефонный разговор политиков уже начался. Ранее в субботу Байден уже обсудил по телефону ситуацию вокруг увеличения лимита задолженности со своими однопартийцами - лидером демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хакимом Джеффрисом (от штата Нью-Йорк) и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк).

По данным источников газеты The Washington Post, представители Байдена и конгрессмены-республиканцы на консультациях по предотвращению дефолта обсуждают повышение потолка госдолга страны до 2025 года, а также заморозку значительной части внутренних расходов. В субботу Маккарти заявил о прогрессе, достигнутом в ходе консультаций. Он подчеркнул, что оптимистично настроен по поводу их итогов.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом тогда отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.