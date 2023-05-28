28 мая, 00:31,
обновлено 28 мая, 01:18

СМИ: Белый дом и республиканцы достигли принципиальной договоренности по госдолгу

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

По данным телеканала NBC, окончательного соглашения по этому вопросу пока нет

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Представители президента США Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы достигли в субботу принципиальной договоренности по повышению потолка госдолга страны и сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на свои источники.

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По их данным, "республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности".

Как поясняет телеканал NBC, речь идет о достижении предварительной договоренности по повышению потолка госдолга. Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее по телефону обсуждали оставшиеся вопросы в рамках консультаций по предотвращению дефолта.

По данным телеканала, спикер в 04:30 мск планирует рассказать о достигнутых договоренностях своим однопартийцам во время телефонной конференции. Источник NBC подчеркнул, что "окончательного соглашения [пока] нет", итоговый "текст еще предстоит рассмотреть". Однако основные препятствия в рамках консультаций были преодолены.

Об угрозе дефолта

По данным источников газеты The Washington Post, представители Байдена и конгрессмены-республиканцы на консультациях по предотвращению дефолта обсуждали повышение потолка госдолга страны до 2025 года, а также заморозку значительной части внутренних расходов. Маккарти 27 мая заявил о прогрессе, достигнутом в ходе консультаций. Он подчеркнул, что оптимистично настроен по поводу их итогов. Ожидается, что Палата представителей проголосует по инициативе о повышении потолка госдолга 30 мая.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации. 

Теги:
СШАБайден, ДжоМаккарти, Кевин
© Информационное агентство ТАСС
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