СМИ: Белый дом и республиканцы достигли принципиальной договоренности по госдолгу

По данным телеканала NBC, окончательного соглашения по этому вопросу пока нет

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Представители президента США Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы достигли в субботу принципиальной договоренности по повышению потолка госдолга страны и сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на свои источники.

По их данным, "республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности".

Как поясняет телеканал NBC, речь идет о достижении предварительной договоренности по повышению потолка госдолга. Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее по телефону обсуждали оставшиеся вопросы в рамках консультаций по предотвращению дефолта.

По данным телеканала, спикер в 04:30 мск планирует рассказать о достигнутых договоренностях своим однопартийцам во время телефонной конференции. Источник NBC подчеркнул, что "окончательного соглашения [пока] нет", итоговый "текст еще предстоит рассмотреть". Однако основные препятствия в рамках консультаций были преодолены.

Об угрозе дефолта

По данным источников газеты The Washington Post, представители Байдена и конгрессмены-республиканцы на консультациях по предотвращению дефолта обсуждали повышение потолка госдолга страны до 2025 года, а также заморозку значительной части внутренних расходов. Маккарти 27 мая заявил о прогрессе, достигнутом в ходе консультаций. Он подчеркнул, что оптимистично настроен по поводу их итогов. Ожидается, что Палата представителей проголосует по инициативе о повышении потолка госдолга 30 мая.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации.