Маккарти подтвердил достижение принципиальной договоренности с Байденом по госдолгу

Спикер Палаты представителей Конгресса отметил, что удалось прийти к соглашению, которое "достойно американского народа"

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) подтвердил в субботу достижение принципиальной договоренности с американским президентом Джо Байденом (от Демократической партии) в рамках консультаций по повышению потолка госдолга с целью предотвращения возможного дефолта по федеральной задолженности в стране.

"Мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа",- подчеркнул он, выступая в Конгрессе пред журналистами по теме достижения предварительной договоренности по повышению потолка госдолга.

"В них (договоренностях - прим. ТАСС) есть историческое сокращение расходов, важные реформы, которые выведут людей из нищеты в трудовую сферу, ограничат чрезмерное влияние правительства. В них нет ни новых налогов, ни новых государственных программ. <...> Нам предстоит еще много работы", - добавил спикер, который 27 мая с Байденом обсуждал договоренности примерно полтора часа по телефону. Маккарти подчеркнул, что текст самой инициативы по повышению госдолга и сокращению расходов будет опубликован 28 мая. Палата представителей, по его словам, проголосует по документу 31 мая. Затем инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего она отправится на подпись Байдену.

Спикер приводит детали договоренностей на телефонной конференции с республиканцами из нижней палаты американского законодательного органа. Белый дом вечером 28 мая также намерен проинформировать демократов.

По данным агентства Reuters, соглашение сохраняет не связанные с обороной расходы на уровне 2023 финансового года (начинается 1 октября в стране) в 2024 и 2025 годах. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются. Стороны согласились повысить потолок госдолга на два года. По данным газеты The Washington Post, будут увеличены оборонные расходы.

Об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации.