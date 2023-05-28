Байден заявил, что достигнутые с республиканцами договоренности предотвратили дефолт в США

Президент Соединенных Штатов отметил, что соглашение защищает ключевые приоритеты и достижения в законодательной сфере

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей Конгресса США принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт и рецессию в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

"Сегодня вечером (в субботу - прим. ТАСС) мы со спикером [Палаты представителей Кевином] Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету", - подчеркнул президент-демократ, добавив, что речь идет о компромиссе для обеих сторон.

"И это соглашение - хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", - отметил Байден.

По его словам, договоренности стали "важным шагом вперед, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих людей и обеспечивая рост экономики для всех". Кроме того, продолжил президент США, "соглашение защищает ключевые приоритеты и достижения в законодательной сфере" демократов в Конгрессе и администрации Байдена.

По его словам, "в течение следующего дня группы переговорщиков [Белого дома и конгрессменов-республиканцев] завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США". "Я настоятельно призываю обе палаты принять соглашение как можно скорее", - заключил глава государства. Как ранее сообщил Маккарти, нижняя палата законодательного органа проголосует за инициативу 31 мая. Затем документ должен одобрить Сенат Конгресса, после чего он отправится на подпись президенту.

По данным агентства Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы сохраняются на уровне 2023 финансового года (начинается 1 октября в стране) в 2024 и 2025 годах. По данным газеты The Washington Post, оборонные расходы в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.

Об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации.