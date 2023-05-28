Китайский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс

Его осуществили по маршруту Шанхай-Пекин

ШАНХАЙ, 28 мая. /ТАСС/. Авиакомпания China Eastern в воскресенье начала коммерческую эксплуатацию китайского пассажирского самолета C919. Первый рейс осуществляется по маршруту Шанхай-Пекин, сообщает агентство Xinhua.

Согласно расписанию, самолет вылетел в 10:45 по местному времени (05:45 мск) из Шанхая рейсом MU9191 и прибудет в Пекин в 13:10 (08:10 мск). В этот же день борт совершит перелет обратно в Шанхай.

Разработанный Китайской корпорацией коммерческой авиации (COMAC) самолет был передан авиакомпании в декабре 2022 года. После этого China Eastern начала тестовые полеты на нем в различные города Китая.

В салоне самолета находится 164 посадочных места. Из них восемь отданы под бизнес-класс. На борту один центральный проход и два ряда кресел. В каждом из них по три посадочных места.

Авиакомпания стала первой, которая начала коммерческую эксплуатацию самолета. Соглашение о покупке пяти C919 было заключено с COMAC осенью 2021 года.

В сентябре 2022 года COMAC объявила о завершении всех необходимых летных испытаний самолета, а в октябре на него был получен сертификат типа. В конце ноября Управление гражданской авиации Китая выдало COMAC лицензию на серийное производство C919.

Характеристики С919

Разработкой и производством С919 базирующаяся в Шанхае COMAC занималась с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в ноябре 2015 года, а в мае 2017 года он впервые поднялся в воздух.

Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составляет порядка 4 075 км, максимальная - 5,5 тыс. км, С919 может совершать перелеты на высоте до 12 тыс. м.

В ближайшие пять лет COMAC намерена выйти на годовое производство до 150 самолетов С919. К настоящему времени компания уже получила заказы на более чем 1200 таких самолетов.