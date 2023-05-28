28 мая, 03:29

FT: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

По данным издания, присоединение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами объединения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Эр-Рияд ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве нового, девятого члена. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на предоставленное ей заявление организации.

"На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и в настоящее время ведем с ними компетентный диалог", - заявили представители банка газете.

Издание отмечает, что присоединение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами БРИКС.

Новый банк развития учредили страны БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году НБР одобрил принятие Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая в качестве новых стран - участниц деятельности банка. Все, кроме Уругвая, официально стали членами банка после завершения необходимых процедур. 

Теги:
Саудовская Аравия
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