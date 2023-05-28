Амурские предприниматели подписали соглашения на экспорт на "Амурэкспофоруме"

Всего на форуме заключили договоренности на 1,2 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая. /ТАСС/. Предприниматели Амурской области обмениваются контактами и заключают экспортные соглашения благодаря участию в выставке и конкурсе на медаль "Амурэкспофорума". Об этом сообщила ТАСС в воскресенье представитель организационного комитета форума Татьяна Водопьянова.

"Для экспонентов, которые принимают участие в смотре-конкурсе, это знак качества, как [региональный аналог] "100 лучших товаров России". Представленные товары получают медали, это признание позволит компаниям стать более узнаваемыми и выйти на экспорт. Большая часть конкурсантов - это продукты питания, поэтому мы собираем Роспотребнадзор, технологов пищевой промышленности, и так далее", - сказала Водопьянова.

Завод новотроицких вод "Ключель" получил медаль "Амурэкспофорума-2023" за белый квас "Атаман Кваснов", который делается на основе овсяной муки, а живое брожение завершается уже в бутылке. Представитель завода сообщила ТАСС, что квас не фильтруется и хранится всего семь дней, если не упакован герметично. "Он подходит для тех, кто придерживается полезного питания, он полезен для здоровья. Белый квас есть только у нас, он разработан год назад - в прошлом сезоне", - сказал представитель предприятия, отметив, что участие в выставке и конкурсе помогает популяризировать продукт, кроме того, это помогло заводу заключить контракт на поставку кваса в Китай.

Соучредитель морского бара "Лобстер" Виктория Дедова сообщила, что в заведении большой ассортимент живых морепродуктов. "Речные жители тоже есть, это раки, у нас первая и единственная в городе раковарня. Концепция бара заключается в том, чтобы продвигать дары дальневосточных морей. Нам присвоили золотую медаль, около половины наших клиентов, наших друзей - соседи из Китая, и за время форума о нас узнали гораздо больше людей", - рассказала она.

Официальный дилер научно-производственного объединения "Броня" Виктора Дзюбы, которое находится в Волгограде, представил жидкую теплоизоляцию. По его словам, этот вид теплоизоляции разработали с применением нанотехнологий. При нанесении на горячие поверхности, материал не нагревается. Его применяют, в частности, для металла и полимера. Этот материал единственный вид продукции, который имеет знак качества "100 товаров России" и входит в реестр Минстроя России.

Всего на форуме заключили соглашения на 1,2 млрд рублей, амурские и китайские компании подписали контракты на экспортные и импортные поставки. В КНР отправят натуральный мед и сельскохозяйственную продукцию, экспортировать также будут логистические услуги.

О форуме

В 2023 году в конкурсе приняли участие 13 производителей, которые представили экспертной комиссии около 30 наименований продукции. По итогам конкурса две компании получили серебряные медали, остальные участники взяли золото.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" проходит с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым стала пленарная сессия, на которой обсуждались вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем.