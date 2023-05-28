Украина импортировала электроэнергию из Румынии в качестве аварийной помощи

В компании "Укрэнерго" рассказали, что причиной такого решения стала нехватка общей мощности украинских электростанций

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Энергосистема Украины получила электроэнергию от Румынии в качестве аварийной помощи. Об этом в воскресенье сообщила компания "Укрэнерго".

"27 мая 2023 года с 21:00 до 22:00 для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь у энергосистемы Румынии, - отмечает компания в Telegram-канале. - Причиной использования аварийной помощи была нехватка общей мощности украинских электростанций".

"Укрэнерго" пояснила, что аварийная помощь не является коммерческим импортом электроэнергии, это мера быстрого реагирования для сохранения баланса энергосистемы.

Также Украина в субботу импортировала электроэнергию из Словакии и продолжит это делать в течение дня.

В феврале прошлого года Украина заявила о решении отказаться от совместной с Россией и Белоруссией энергетической системы. 16 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.