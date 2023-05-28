Кабмин выделит более 244 млн рублей на дооснащение больниц в Тюменской области

С помощью федерального финансирования в больницы закупят новые эндоскопы и аппараты УЗИ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 244 млн рублей Тюменской области на закупку оборудования для медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Тюменская область получит более 244 млн рублей на закупку оборудования для медицинских учреждений. <...> Средства поступят из резервного фонда кабмина и помогут дооснастить областные больницы в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово, а также их подразделения и филиалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью федерального финансирования в больницы закупят новые эндоскопы и аппараты УЗИ. Кроме того, в медучреждения поступят передвижные офтальмологические и стоматологические комплексы для оказания выездной медицинской помощи, которые позволят врачам проводить диагностику и операции в отдаленных и труднодоступных районах области.

Председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили вопросы развития здравоохранения в ходе рабочей поездки премьер-министра в этот регион 13 апреля. Губернатор попросил главу кабмина помочь с закупкой нового медицинского оборудования и передвижных медицинских комплексов. Мишустин пообещал оказать финансовую поддержку и направил соответствующее поручение Минздраву России.