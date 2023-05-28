Мишустин поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ отметил, что эта отрасль имеет особое значение в экономике государства

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив особое значение отрасли в экономике государства. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем химика. <...> Сегодня этот комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике. Современные материалы, технологии и изделия химпрома применяются в сельском хозяйстве, металлургии, машиностроении, строительстве, медицине, фармакологии и оборонной сфере, для разведки и добычи полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что благодаря открытиям выдающихся ученых были созданы периодическая система химических элементов, теория строения органических веществ, активности металлов, а также был сформулирован закон сохранения массы веществ. Мишустин также отметил, что история отрасли - это не только великие открытия, но и самоотверженный труд уникальных специалистов, которые развивали отечественную химическую промышленность.

Глава кабмина подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, отечественная химпромышленность развивается, производит высококачественную продукцию, увеличивает глубину переработки сырья, создает новые композиционные материалы с заданными физико-механическими свойствами и реализует крупные инвестиционные проекты. Кроме того, ведется активная цифровая трансформация, особое внимание уделяется предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

"Дорогие друзья! Ваша компетентность, ответственное отношение к делу позволяют неизменно добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны", - добавил премьер.

Мишустин поблагодарил ветеранов, чей профессиональный путь является примером для молодого поколения, и пожелал работникам отрасли новых успехов и трудовых свершений на благо России.