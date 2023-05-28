В Татарстане "Атом" назвали якорным резидентом нового IT-парка

По словам главы Минцифры республикии Айрата Хайруллина, площадку в Набережных Челнах планируют начать возводить в 2024 году

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Проект первого российского электромобиля "Атом" станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

"Якорным резидентом станет компания "Атом". IT-парк, который проектируют в Набережных Челнах, он будет не похож ни на один IT-парк, которые есть в Татарстане. Потому что он будет профилирован именно для IT-компаний в области автопрома. Там нужны будут специальные гаражи, там нужны будут специальные мастерские, не просто офисные помещения", - сказал Хайруллин.

По его словам, уже подготовлено техническое задание на конкурс для выбора подрядной организации для проектирования новой площадки IT-парка в Набережных Челнах. "Надеемся, что, если все будет хорошо, сможем приступить к его реализации в 2024 году", - добавил Хайруллин.

О том, что в Набережных Челнах планируют построить новый IT-парк Хайруллин сообщал в январе 2023 года. По его словам, проект планируют реализовать с привлечением федерального финансирования. Первый IT-парк в Татарстане создали в 2009 году. Сегодня площадки располагаются в Казани и в Набережных Челнах. В августе 2022 года в Казани открылся новый технопарк имени Башира Рамеева на 3 тыс. рабочих мест.

В 2021 году стало известно о проекте создания электрического автомобиля. В ноябре 2022 года сообщалось, что проект получил название "Атом". В мае 2023 года представили первый функциональный прототип в Москве. Штаб-квартира производителя находится в Набережных Челнах, офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, также есть офис в Китае.