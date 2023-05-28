28 мая, 10:10

"Известия": UnionPay впервые обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт

Oriental Image via Reuters Connect
© Oriental Image via Reuters Connect

Доля трансакций UnionPay достигла 40,03%, у Visa этот показатель составил 38,78%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Платежная система UnionPay впервые обогнала Visa по доле трансакций по дебетовым картам, сообщают "Известия" в воскресенье со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report, которое имеется в распоряжении издания.

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По данным исследования, доля трансакций UnionPay достигла 40,03%, в то время как у Visa этот показатель составил 38,78%. Объем операций Visa в 2022 году составил $14,109 млрд, а по картам UnionPay - $16,227 млрд. При этом у американской платежной системы трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay - 75,12%.

Отмечается, что доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в период между 2021 и 2022 годами снизилась почти на 18,5 п. п. - с 39,53% до 21,19%. Трансакции по картам российской платежной системы "Мир" в исследовании не учитывались, поскольку в нем анализируются только международные платежные системы. 

© Информационное агентство ТАСС
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