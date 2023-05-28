Grand Pharmaceutical оштрафовали в Китае на $19,2 млн за монополизацию рынка

Подобная мера связана с заключением соглашения с Wuhan Healcare

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Главное государственное управление по контролю за рынками КНР оштрафовало на 136 млн юаней (примерно $19,2 млн по текущему курсу) фармацевтическую компанию Grand Pharmaceutical за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении, которое в воскресенье опубликовал китайский регулятор.

В нем уточняется, что подобная мера связана с заключением соглашения между Grand Pharmaceutical и Wuhan Healcare, которое позволило им монополизировать определенный сегмент рынка. Вторая компания, как отмечается, должна выплатить штраф в размере 4,12 млн юаней ($582 тыс.).

Более того, в связи с допущенными нарушениями государство конфискует 149 млн юаней прибыли ($21,05 млн), которую Grand Pharmaceutical получила благодаря противозаконной сделке. Соответственно, у Wuhan Healcare будет изъято 30,92 млн юаней ($4,36 млн).

В последние годы высшее руководство Китая активизировало политику сдерживания монополизации рынка. Параллельно власти применяют меры для защиты интересов малого и среднего бизнеса. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, компетентные государственные органы должны содействовать формированию в стране высокоэффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа.