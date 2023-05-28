Шульгинов заявил, что на Западе продолжают покупать газ и нефть РФ, но обходными путями

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года

ТАСС, 28 мая. Западные страны не прекращали покупать российский газ и нефть, но теперь они это делают обходными путями. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

"Правильно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, правильно ли он понимает, что страны Запада продолжают покупать тот же самый российский газ и нефть, но обходными путями.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.

Страны ЕС также прекратили покупать газ по большей части газопроводов из России.